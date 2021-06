Nach Lehre und Studium : Morten Stieglitz aus Metelsdorf möchte Bauer in Lettland werden

Nach Lehre zum Landwirt in Neukloster und Agrarwirtschaftsstudium will der 21-Jährige mal einen eigenen Bauernhof führen. In Deutschland dürfte das schwer werden, also geht sein Blick schon mal Richtung Baltikum.

Metelsdorf, Neukloster | Morten Stieglitz aus Metelsdorf hegt einen Traum: Er möchte Bauer im Baltikum werden. Der 21-Jährige hat dabei Lettland ins Auge gefasst. „Da will ich einen Betrieb kriegen. Dort sind die Bodenpreise nicht so hoch wie hier“, erzählt er. Azubi hat bald seine Abschlussprüfung Zukunftsmusik. Erst einmal warten auf den Azubi im dritten Lehrjahr am 8...

