Sternberg : Mitarbeiter der Stadtwerke kommen wieder zum Wasserzähler ablesen

Ab Montag werden in allen Sternberger Ortsteilen und Kobrow die Wasserzähler abgelesen. Im Vorjahr fiel der Hausbesuch wegen der Corona-Pandemie aus.

Sternberg | In diesem Jahr kommen die Mitarbeiter des Sternberger Wasserwerks wieder in die einzelnen Häuser, um die Zählerstände für die Abrechnung abzulesen. Wie die Stadtwerke informieren, beginnt die Ablesung der Trinkwasserzähler an diesem Montag, 8. November. Betroffen sind rund 1500 Haushalten in der Stadt Sternberg, in den Ortsteilen Sternberger Burg, Gro...

