Sternberg : Marcus Weiß macht sich mit smarter Technologie selbstständig

Alleinerziehender Vater eröffnet neues Geschäft in der Luckower Straße.

Sternberg | Das Geschäftsleben in der Sternberger Altstadt wird bunter. In der Luckower Straße hat Marcus Weiß seinen Shop eröffnet, der sich um den Verkauf und den Service rund um Informationstechnik – kurz IT – dreht. Dazu gehören beispielsweise Handys, Smartwatches, Personalcomputer oder Spielekonsonsolen. Der 35-jährige Geschäftsinhaber hatte zunächs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.