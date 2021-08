Mähdrescher-Alarm : Zum Glück nur ein Schwelbrand

Fahrer des neuen Vorführ-Mähdreschers vernahm Brandgeruch und nahm sofort Brandbekämpfung vor. Sternberger Feuerwehr brauchte nur noch nachlöschen.

Sternberg | Das ging noch mal glimpflich ab: Der Fahrer eines Mähdreschers auf dem Feld bei der ehemaligen Sternberger Pelztierfarm bemerkte am Donnerstagabend Brandgeruch, hielt sofort an und begann mit einem Feuerlöscher die Bekämpfung des Schwelbrandes. „Der Mann hat alles richtig gemacht, wir brauchten nur noch nachlöschen“, so Oliver Borat von der Freiwillig...

