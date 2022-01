Video und Bilder vom Lost Place : Ein letzter Rundgang durch das Wariner Krankenhaus

Das ehemalige Wariner Krankenhaus steht seit mehr als 24 Jahren leer. Ein Lost Place und doch keiner, denn hier soll Neues entstehen.

Warin | Wilder Hopfen wächst am Gemäuer. Gleich neben der erst ein Jahr vor der Wende eröffneten ehemaligen Cafeteria. Eine Tür ist da längst nicht mehr. Verschwunden, zerschlagen wie alles im Laufe der Zeit. Über 24 Jahre ist es her, als am 30. Juni 1997 hier wie im gesamten Klinikum die Lichter ausgingen. Zahlreiche Rettungsversuche waren vergebens Fü...

