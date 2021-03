Bronzener Hirsch in Friedrichswalde : Liegt das verschwundene Tor der Mausoleumsanlage im Labenzer See?

Am Wochenende gab es einen mehrstündigen Einsatz für Taucher und Sondengänger im Labenzer See.

Friedrichswalde | Meter für Meter arbeiten sich die Sondengänger durch den Uferstreifen am Labenzer See in Friedrichswalde. Immer wieder kommen Suchmagnet, Metalldetektoren und Magnetstange mit Enterhaken zum Einsatz. Bis zur Schilfkante steht das Wasser watthosentief. Vorsicht ist geboten, denn dann fällt es richtig tief ab. Parallel untersuchen Taucher vom „...

