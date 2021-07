Langen Jarchow : Farbe im Neuhofer See entpuppte sich als Blaualge

Ein Bürgerhinweis rief die Sternberger Polizei an den Neuhofer See, die dann auch die Badestelle sperrte. Das Wasser war erst vor 14 Tagen kontrolliert worden, ohne Befund.

Langen Jarchow | Auch wenn die Polizei zum Bürgerhinweis Entwarnung gibt, gebadet werden sollte an der Badestelle am Neuhofer See in Langen Jarchow derzeit nicht. Das Polizeirevier in Sternberg hatte am frühen Sonnabendabend einen Hinweis bekommen, dass in den See vermutlich Farbe gegossen worden sei. Ein Umweltdelikt? Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass Blaualg...

