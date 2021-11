Langen Jarchow : Anwohner sorgen sich um Neuhofer See

Der Wasserspiegel sinkt, jedes Jahr trüben Blaualgen den Badespaß: Wie steht es um den Neuhofer See?

Langen Jarchow | Harald Thies steht auf dem kleinen Steg an einem Ablauf des Neuhofer Sees in Langen Jarchow. Früher konnte er von hier aus auf den See schauen. Doch das ist lange her. Schilf, Binsen und andere Pflanzen wuchern und versperren den Blick. Bis Mitte der 1990er-Jahre ist er selbst Fischer gewesen, wie zuvor sein Vater und davor sein Großvater. „Wir konnte...

