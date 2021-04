Kontrolle zwischen Glasin und Neukloster : Mit Tempo 100 durch die 70er-Zone

Die Polizei führte eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Landesstraße zwischen Glasin und Neukloster durch.

Glasin | Sieben Raser hat die Polizei am Montag auf der Landesstraße 101 zwischen Glasin und Neukloster erwischt. In der 70er-Zone kurz vor Perniek, kurz hinter der A20 Höhe Eulenkrug, führen die Beamten häufiger Geschwindigkeitsmessungen durch. Diesen Montag wurden hier in eineinhalb Stunden 42 Fahrzeuge kontrolliert. „Sieben waren zu schnell“, so eine Pol...

