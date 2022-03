Archäologie in Kukuk : Norbert Täufer entdeckt eine historische Amphore in seinem Garten

Aufgrund eines seltenen Fundes hat Norbert Täufer ein Bauvorhaben in seinem Garten kurzzeitig pausieren müssen. Der Rentner aus Kukuk ist beim Graben auf Scherben aus der Jungsteinzeit gestoßen.

Kukuk | „Die Geschichte von Kukuk muss neu geschrieben werden“, scherzt Norbert Täufer. Ganz unrecht hat er damit aber wohl nicht. Denn ein seltener Fund des Rentners zeigt, dass sich offenbar schon vor tausenden Jahren einige Menschen am Kleinpritzer See in der heutigen Gemeinde Hohen Pritz wohlgefühlt haben. Konkret auch in Norbert Täufers Garten. Zumindest...

