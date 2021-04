Kuhlen bei Brüel : Kuhstall nach Feuer völlig zerstört

Ein defekter Radlader löst einen Großeinsatz der Feuerwehr in Kuhlen aus. Eine Kuh verendet in den Flammen.

Kuhlen | Der Rauch hat sich verzogen über Kuhlen. Am späten Montagvormittag löschten zahlreiche Feuerwehrleute Glutnester in der Ruine eines Kuhstalls. Der etwa 50 Meter lange Stall wurde am Morgen innerhalb kurzer Zeit Raub der Flammen. Auf einer angrenzenden Weide grasten Jerseykühe. Sie alle haben den Brand unbeschadet überstanden. Eines der Tiere in Kuh...

