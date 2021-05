Wohnungsneubau in Warin : Diskussion um Krankenhaus-Abriss

Das Wariner Filetstück bleibt ein heißes Thema. Die Pläne des Projektentwicklers, ein neues Gebäude für Wohnungen bauen zu lassen, stößt auf Kritik.

Warin | Wie weiter mit dem Krankenhaus-Gelände? Abriss und dafür Wohnungsbau auf Warins Filetstück – das strebt Projektentwickler Dr. Horst Brandt aus Schwerin an. Krankenhaus und das danebenliegende alte Amtsgericht könnten nur im Zusammenhang gesehen werden, so der 75-Jährige am Montagabend im Bauausschuss der Stadt Warin. Bei den Planungen zur Sanierung de...

