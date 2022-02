Arbeiten und Beten in Tempzin : Pilger-Kloster ruft Freiwillige zur Mithilfe auf

Um das ehemalige Klostergelände in Schuss zu halten, gibt es auch dieses Jahr wieder Arbeitseinsätze unter dem Motto „Ora et labora“.

Tempzin | Das „Klosterleben“ ausprobieren – Das können freiwillige Helfer dieses Jahr erneut in der Pilgerherberge Kloster Tempzin. Denn um die ehemalige Klosteranlage und die Umgebung in Schuss zu halten, ruft der Verein „Pilger-Kloster Tempzin“ unter dem Motto „ora et labora“ – auf Deutsch beten und arbeiten – erneut dazu auf, direkt vor Ort aktiv zu werden. ...

