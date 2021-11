11. November : Kirche in Brüel lädt zum Martinsfest mit Laternenumzug

Die Kirchengemeinde Brüel begeht das traditionelle Martinsfest mit einem Theaterstück und einem Laternenumzug zur Freiwilligen Feuerwehr Brüel.

Brüel | Wie in jedem Jahr feiert die Kirchengemeinde Brüel das Martinsfest am 11.November um 17 Uhr in der Brüeler Stadtkirche. Nach einem kleinen Theaterstück – dem Heiligen Martin mit Umhang, einem Pony und einem Bettler – wird mit Orgelbegleitung gesungen. Im Abschluss gibt es leckere Martinshörnchen, die in diesem Jahr Corona bedingt vorab geteilt werden....

