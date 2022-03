Tag der offenen Töpferei : Keramiker im Sternberger Seenland laden in ihre Werkstätten ein

Am 12. und 13. März öffnen Töpfer in ganz Deutschland ihre Türen. Viele Akteure aus der Sternberger Region sind dabei. Das ist der Saisonauftakt für die Keramiker.

Sternberg | Tassen, Becher und Schalen aus Ton hat Sandra Rothe in den vergangenen Tagen in ihrer Werkstatt in Ruchow geformt. Und da die Sonne so traumhaft schien, kamen auch Pflanzgefäße dazu. An diesem Mittwoch beschichtet sie erneut ihren Brennofen. Ungefähr 15 Stunden dauert der Brand ihrer Töpferwaren. In der Zeit muss sie immer wieder Holz nachlegen. Dann ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.