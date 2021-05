Täter sind oft Imker selbst : Diebstahl von vier Bienenvölkern in Passee

Der Diebstahl von vier Bienenvölkern in Passee ist kein Einzelfall. Immer wieder im Frühjahr kommt es zum „Kollegen-Klau“ unter Imkern.

Passee | Der Diebstahl von vier Bienenvölker wurde der Wismarer Polizei am Dienstag angezeigt: Passiert ist das Ganze in Passee im Amt Neukloster-Warin. Die Bienenvölker standen in der ehemaligen Kiesgrube. Die Polizei gibt den Schaden mit 1500 Euro an. Bienenvölker-Diebstahl ist ein bundesweites Phänomen im Frühjahr Bienenvölker-Diebstahl ist ein bundes...

