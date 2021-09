Juniorwahl 2021 : An Sternbergs Schulen dürfen auch Kinder wählen

In Mecklenburg-Vorpommern nehmen mehr als hundert Schulen teil. Unter anderem die Verbundene Regionale Schule und das Gymnasium David-Franck in Sternberg. Am 23. September sollen die Schüler ihre Kreuze setzen.

Sternberg | In knapp zwei Wochen ist es soweit – die Bundes- und Landtagswahlen finden statt. Am 26. September wird sich zeigen, welche Partei die Bürger am ehesten mit ihren Konzepten und Kandidaten überzeugen konnte. Und das nicht nur bei allen Wahlberechtigten. Denn auch in vielen Bildungseinrichtungen werden Schüler ihr Kreuz setzen können. Auch wenn die dort...

