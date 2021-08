Jülchendorf : Farbeimer, Dosen und Feuerlöscher werden an der Straße entsorgt

Umweltfrevel kennt keine Grenzen: Immer wieder findet Rainer Wagner, der Jülchendorfer Revierförster, Unrat in der Natur.

Jülchendorf | Rainer Wagner reicht es. Immer wieder findet der Revierförster in Jülchendorf Müll in der Natur. Am Mittwochmorgen entdeckte er neben einer alten Betonspurbahn in Richtung Venzkow unter anderem Farbeimer und Dosen, aber auch einen Feuerlöscher. Am Tag zuvor habe da noch nichts gelegen, weiß er. Bei dem, was manche Leute auf diese Art und Weise loswerd...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.