Drei Testzentren in der Region : Nach Ostern wird auch in Brüel getestet

Neues Corona-Schnelltestzentrum im Mehrgenerationenhaus

Brüel | Ab dem 7. April können sich Bürger auch in Brüel kostenfrei und ohne Termin auf das Coronavirus testen lassen. Damit besteht ab der nächsten Woche diese Möglichkeit in allen drei Städten unserer Region. Das Testzentrum wird im Mehrgenerationenhaus in der Ernst-Thälmann-Straße 3 in Brüel eingerichtet. Getestet wird am 7., 8. und 9. April von 10 bis ...

