Gemeindevertretung Jesendorf : Grünes Licht für Wohn- und Feriensiedlung am Tramser See

Mit der Erschließung soll nun so schnell wie möglich begonnen werden. Im Sommer 2022 könnten in dem neuen Wohngebiet in Trams bereits die ersten Häuser stehen.

Trams | Der nächste große Schritt ist gemacht: Die Gemeindevertretung Jesendorf mit ihrem Bürgermeister Arne Jöhnk fasste am Montagabend auf ihrer Sitzung für die 2. Änderung des Flächennutzungsplans und für den Bebauungsplan für die „Wohn- und Feriensiedlung am Tramser See“ den Abwägungs- und Satzungsbeschluss. Nach der Bekanntmachung dieser Pläne sind sie d...

