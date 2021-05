Investor steht bereit : In Witzin könnten zehn neue Eigenheime entstehen

Seit Jahren liegt der Plan für ein Eigenheimgebiet in Witzin in der Schublade. Nun will ein Investor ihn beleben.

Witzin | Es gibt offenbar eine neue Chance für Eigenheimbauer, die auf der Suche nach einem passenden Grundstück sind. In der Gemeinde Witzin könnte ein neues Gebiet für zehn Häuser erschlossen werden. Ein Investor steht bereit, erfährt unsere Redaktion von Bürgermeister Hans Hüller. In den Gremien der Gemeinde wird gerade darüber beraten, zu welchen Bedingung...

