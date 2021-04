Angebot des Landkreises : Impfaktion mit mehr als 600 freien Terminen in Sternberg

Über 600 freie Termine, die auch hier nur über die Landes-Impfhotline und nach Priorität vergeben werden.

Sternberg | In Nachbarorten gibt es sie längst: lokale Impfaktionen durch den Landkreis Ludwigslust-Parchim. Ab dem 27. April ist auch in Sternberg ein Impfteam im Einsatz. „Wir impfen im Auftrag des Landkreises an vier Tagen“, sagt Michael Krüger, Ehrenamtskoordinator beim Kreisverband vom Deutschen Roten Kreuz. Geimpft wird dann bis zum 30. April in der Sportha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.