Am Nachmittag waren mehrere Feuerwehren nahe Brüel im Einsatz.

von Michael Beitien

26. Juli 2019, 17:26 Uhr

Kilometer war die Qualmsäule zu sehen. In Holdorf bei Brüel stand am Freitagnachmittag ein Getreidefeld in Flammen. Mehrere Feuerwehren der Region bekamen den Brand aber schnell unter Kontrolle.