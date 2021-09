Polizeieinsatz : Hirsch-Unfall bei Züsow geht glimpflich aus

Es war der insgesamt siebte der Polizei in diesem Jahr gemeldete Unfall mit einem Hirsch in Mecklenburg-Vorpommern. Zweimal starb je eine Person. Im März kollidierte bei Boizenburg ein ICE mit solch einem Tier.

Züsow | Den Schutzengel an Bord hatte ein 50-jähriger Autofahrer aus der Region am Mittwochmorgen. Kurz vor 5.30 Uhr kam es auf der Landesstraße 10 am Ortseingang von Züsow (Amt Neukloster-Warin) zu einem Zusammenstoß mit einem Hirsch. Der Ortsansässige blieb unverletzt. An seinem Auto gab es einen Schaden von 5000 Euro. „Der Pkw war fahrbereit, der Hirsch fl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.