Havariertes Wariner Wehr : Provisorium muss länger halten

Die in der Luft hängenden Kanalgrund-Rohre sollen mit Hilfe einer Holzkonstruktion abgestützt werden.

Warin | Seit einem Monat wird am Wariner Mühlenbach zusätzlich gepumpt, um so Entlastung auf die Notlösung des havarierten Wehres zu bringen. Die zusätzliche Menge beträgt „300 Kubikmeter die Stunde“, erläutert René Brüsewitz von der gleichnamigen Wasserbaufirma aus Neukloster auf SVZ-Nachfrage. Dessen Firma hatte auch schon in 14-stündiger Arbeit bei der Gro...

