Warin : Warin dankt Helfern mit Plakaten

Bach unterspült ein Wehr: Stadt will sich bedanken und Bürger über Mühlen-Wehr aufklären

Warin | Die Stadt Warin versucht, neue Wege zu gehen: „2020 ,Bach unterspült ein Wehr'...“ steht in gelber Schrift auf rotem Untergrund in großen Lettern auf einem großen Plakat unweit der Brücke Stavensbachgang am Eingang zum August-Cords-Park. Zugleich bedank...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.