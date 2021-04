Karow : Technischer Defekt soll Hausbrand ausgelöst haben

Am Sonntag kam es zu dem Feuer in der Gartensteig-Straße. Die Familie konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Karow | Ein technischer Defekt war höchstwahrscheinlich die Ursache für einen Wohnhausbrand am Sonntag in der Gartensteig-Straße von Karow bei Dorf Mecklenburg. Davon geht ein Brandsachverständiger aus, wie die Wismarer Polizei am Dienstag gegenüber unserer Redaktion. In dem Geräteschuppen, wo das Feuer ausgebrochen war, standen elektrische Geräte, darunter a...

