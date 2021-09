Feuerwehreinsatz nahe Sternberg : Harvester steht im Wald in Flammen – großer Schaden entstanden

Die Holzerntemaschine geriet bei Arbeiten zwischen Klein Görnow und Penzin in Brand. Feuerwehrleute aus Brüel und Sternberg waren im Einsatz.

Penzin/Klein Görnow | Ein Brand im Wald zwischen Klein Görnow und Penzin hielt am Mittwochabend die Feuerwehrleute aus Sternberg und Brüel in Atem. Hier stand eine große Holzerntemaschine, ein Harvester, in Flammen. Das Feuer war laut Polizei gegen 19.55 Uhr ausgebrochen. Nach ersten Ermittlungen geriet das Forstfahrzeug aufgrund eines technischen Defektes während Waldarbe...

