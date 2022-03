Guten Morgen : Technik bringt Autofahrer manchmal auch ins Schwitzen

Die Elektronik in modernen Autos kann nicht nur eine Erleichterung sein, sondern die Fahrer manchmal auch vor Herausforderungen stellen.

Sternberg | Die Technik macht Autofahren scheinbar immer einfacher. Elektronische Systeme halten das Auto in der Spur, warnen vor Gefahren, bremsen in der Not. Viele Fahrer müssen nicht mal mehr den Schlüssel aus der Tasche holen, um ihren Wagen aufzuschließen und zu starten. Die Tür lässt sich beim Annähern an das Fahrzeug öffnen. Es reicht ein Knopfdruck, schon...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.