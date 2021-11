Groß Görnow : Auf acht Kilometern im Warnow-Durchbruchstal unterwegs

Mit Petra Zoschnik, zertifizierter Natur- und Landschaftsführerin, können Gäste das Sternberger Seenland erkunden

Groß Görnow | Auf rund acht Kilometern, meist unbefestigten Wegen, aber auch auf asphaltierter Dorfstraße, ist Petra Zoschnik mit ihren Gästen unterwegs, wenn sie zur Tour „Gewalt der Gletscher“ einlädt. Die zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin, wandert dann im Warnow-Durchbruchstal. Treffpunkt ist am 13. November um 10 Uhr an der Bushaltestelle in Groß Gör...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.