Gemeinde Jesendorf : Name für Straße in neuer Wohn- und Feriensiedlung wird gesucht

Bürger der Gemeinde Jesendorf sollen Vorschläge für die künftige Straße im Gebiet im Ortsteil Trams einreichen. Einen Name hat die Gemeindevertretung allerdings bereits ausgeschlossen.

Trams | Wenn die „Wohn- und Feriensiedlung am Tramser See“ in ein paar Jahren fertig ist, dann kann jeder künftige Anwohner dort aufgrund der Hanglage einen Blick auf den Tramser See erhaschen. Das hat zumindest Investor Michael Zucker aus Hohen Viecheln vor gut einem halben Jahr versprochen. Die ersten Häuser sollen, wenn alles nach Plan verläuft, im Sommer ...

