Gemeinde Bibow : Streit um Containerstellplatz entbrannt

Nachdem die Wertstoffbehälter im Frühjahr von Neuhof nach Bibow verlagert wurden, sollen sie nun zurück. Das haben die Gemeindevertreter mehrheitlich beschlossen. Doch Anwohner wehren sich dagegen.

Bibow | Wer will schon die Wertstoffcontainer vor seiner Haustür haben? Sicherlich keiner. So sorgt das Thema denn auch in der Gemeinde Bibow für reichlich Kontroverse: Nachdem Bürgermeister Dettlef Lukat im Frühjahr die Wertstoffbehälter von Neuhof nach Bibow umsetzen ließ, sollen diese wieder retour an den alten Standort. Ein Zeitpunkt steht zwar noch nicht...

