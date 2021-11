Gemeinde Bibow : Herbstlaub deckt die Schlaglöcher zu

Gemeindevertreter befinden am Donnerstag über Eilentscheid des Bibower Bürgermeisters in Sachen Bankettensanierung an der Jarchower Straße in Neuhof. Sitzung beginnt um 19 Uhr in der „Alten Schmiede“

Neuhof | Seit Anfang August ist die Bankette der Verbindungsstraße von Klein Jarchow nach Neuhof im Bereich der Gemeinde Bibow stark beschädigt. Jetzt endlich soll die Sanierung in Angriff genommen werden. In den Wochen zuvor hatte ein Disput zwischen Abgeordneten der Kommune Bibow sowie der Verwaltung in Neukloster über die Art der Auftragsvergabe zur Erneuer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.