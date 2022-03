Abfallentsorgung in Brüel : Gelände des Wertstoffhofes nimmt langsam Form an

Im Brüeler Gewerbegebiet am Kreuzsee rollen die Bagger auf und ab, um das abschüssige Gelände für den neuen Wertstoffhof herzurichten. Die arbeiten laufen nach Plan.

Brüel | Sie sind ständig in Bewegung und noch immer im Dauereinsatz: Im Brüeler Gewerbegebiet am Kreuzsee bewegen Bagger in diesen Wochen massiv Erde. Hintergrund ist der Bau des neuen Wertstoffhofes auf dem abschüssigen Grundstück zwischen einem Metallbaubetrieb und einem Trainingszentrum für Hunde, der vor gut zweieinhalb Monaten begonnen hat. Und trotz des...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.