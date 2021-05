Neukloster : Gasleck im Zentrum sorgt für Evakuierung der Anwohner

Die Hauptstraße im Zentrum der Stadt musste vorübergehend gesperrt werden.

Neukloster | Die Hauptstraße in Neukloster wurde wegen eines Gaslecks am Freitagvormittag gesperrt. Gegen 7 Uhr wurde das Leck entdeckt, das bei Bohrarbeiten entstanden ist. In einem Umkreis von 50 Metern wurden Anwohner evakuiert und in eine Notunterkunft gebracht. Auch der nahe gelegene Edeka wurde zwischenzeitlich geschlossen. Gegen 9.42 Uhr konnte das Gasle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.