Touristinfo Sternberg : Empfohlene Strecken für Radfahrer werden erneut kontrolliert

Touristinfo Sternberg lässt zur Saison 2500 Faltblätter drucken. Flyer für einen Stadtrundgang durch Brüel entsteht.

Sternberg | Es gibt zu wenige offizielle und gut ausgebaute Radwege im Sternberger Seenland. Das ist bekannt. Und dennoch existieren viele interessante Strecken für Pedalritter. Die Tourist-Info Sternberg hat mittlerweile neun Faltblätter für verschiedene Touren erarbeitet. Sechs davon sind für die Radler gedacht, die die nähere Umgebung erkunden wollen. Die anderen drei richten sich speziell an E-Biker und geben Tipps, wie man abseits viel befahrener Straßen von Sternberg und Umgebung aus gut nach Güstrow, Schwerin und Wismar und zurück kommt. Vor dem Druck wird jede Strecke noch einmal abgefahren Am Ende eines jeden Jahres sind die allermeisten Flyer verteilt. Vor jeder Saison werden insgesamt 2500 Faltblätter neu gedruckt, sagt Martin Bouvier in der Tourist-Info Sternberg. Doch bevor das passiert, werden die Strecken noch einmal abgefahren, um zu kontrollieren, in welchem Zustand sie sind. Wo es erforderlich ist, werden die Flyer vor dem Druck noch einmal überarbeitet. Neues Faltblatt soll durch historisches Brüel führen In der Sternberger Tourist-Info wird regelmäßig an neuem Informationsmaterial für Urlauber und Einheimische gearbeitet. Jetzt entsteht ein Faltblatt für einen historischen Stadtrundgang durch Brüel, sagt Martin Bouvier. Außerdem ist ein neues Reisemagazin für die Region in Arbeit. Allerdings benötigt das noch Zeit, da sich im Winter nicht die schönen Fotos für diese Werbebroschüre machen lassen. Weiterlesen: Rund um den Sternberger Kuchen ...

