Kurzer Einsatz : Feuerwehr holt Katze in Warin nach zwei Tagen aus einem Baum

Eine Katze saß seit zwei Tagen in einem Baum. Die Feuerwehr sorgte dafür, dass sie wieder festen Boden unter ihre Pfoten bekam.

Warin | Nur 20 Minuten hat es gedauert, da hatte eine Katze wieder festen Boden unter ihren Pfoten. Ein Wariner hatte einem Blaurock am Mittwochnachmittag gemeldet, dass die Katze bereits zwei Tage in einem Baum sitze. Als der Wehrführer das erfuhr, rückten drei Kräfte zur Hilfeleistung aus. Schnell war die vierteilige Steckleiter am Baum. Die missliche Lage ...

