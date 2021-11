Lübow : Feuerwehr findet Leichnam in ausgebrannter Doppelgarage

In Lübow ist am Dienstag nach einem Garagenbrand ein Leichnam gefunden worden. Die Ursache für das Feuer ist noch ungeklärt.

Lübow | Der dramatisch Fund in Lübow zieht weitere Ermittlungen mit sich. Laut einer Polizeisprecherin in Wismar, ist die Identität der "leblosen Person" weiterhin unklar. Nach ersten Ermittlungen war das Feuer am Morgen in einer größeren Garage mit mehreren Unterstellplätzen ausgebrochen. Die Flammen erfassten weitere Garagenteile und zerstörten auch ein dan...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.