Einsatz der Feuerwehr Warin : Verschwundenen Rutschhügel im Labenzer See gefunden

Badegäste stoßen beim Springen von der Schwimminsel in Klein Labenz auf gestohlen geglaubten Rutschhügel. Wariner Feuerwehrleute bringen eine Boje an, um vor der Gefahr in der Tiefe zu warnen.

Klein Labenz | Einen ungewöhnlichen Einsatz hatten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Warin am Sonnabend an der Badestelle am Labenzer See. Auslöser war die Entdeckung eines zunächst unbekannten Objekts, das in der Nähe der Schwimminsel auf dem Grund liegt. Es erwies sich als ein großer Rutschhügel, der vor etwa drei Wochen verschwunden war. Rutschhügel war...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.