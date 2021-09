Urlaub in MV : Nach 50 Jahren wieder in Sternberg

Axel-Dieter Sawalich und seine Ehefrau Petra machen mit ihrer neuen Hündin Bailey Urlaub auf Poel. Auf ihrem Trip haben sie einen Abstecher in das kleine Städtchen gemacht.

Sternberg | Lang ist es her, dass Axel-Dieter Sawalich und seine Ehefrau Petra durch die Gassen der Sternberger Innenstadt spaziert sind. Vor 50 Jahren hatten sie das kleine Städtchen zuletzt besucht. Die Familie, die in Mainz-Kostheim wohnt, verbringt in diesem Jahr ihren Urlaub auf der Insel Poel. Und dabei darf ein Abstecher nach Sternberg nicht fehlen – schli...

