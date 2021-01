Warin : Bauarbeiten beim Strandhaus schreiten voran

An der Badestelle am Großen Wariner See entsteht der neue Hingucker für mehr als 800000 Euro.

Warin | Das Streifenfundamant für das neue Wariner Strandhaus ist fertig. Jetzt erfolgen die Vorarbeiten für die Grundplatte durch die Firma Straßen- und Tiefbau Blum aus Neukloster. Zuvor wurde hier im vergangenem November durch die Hamburger Firma Keller Grun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.