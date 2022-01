Sirenenalarm in Brüel : Erster Einsatz 2022 führte Feuerwehr in die Bahnhofstraße

Die Feuerwehrkameraden in Brüel sind am Sonntagmorgen erstmals dieses Jahr ausgerückt. Sie wurden zu einer sogenannten Hilfeleistung gerufen.

Brüel | Einen unsanften Start in den Sonntag haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Brüel erlebt. Denn gut zwei Wochen nach Jahreswechsel wurden sie zu ihrem ersten Einsatz in 2022 gerufen. „Gegen sechs Uhr morgens ging der Alarm ein“, berichtet Wehrführer Torsten Reiher. „Wir wurden zu einer Hilfeleistung in die Bahnhofstraße gerufen.“ Hintergrund se...

