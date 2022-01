Witzin : Erschließung von neuen Eigenheimbauplätzen für 2022 geplant

Bürgermeister Hans Hüller blickt voraus auf Investitionen und 800-Jahr-Feier in Witzin. Einwohnerversammlung am 10. Februar soll zusätzlich per Videokonferenz übertragen werden.

Witzin | Zahlreiche junge Familien träumen vom eigenen Haus. Viele müssen allerdings auch lange suchen, um eine bezahlbare gebrauchte Immobilie oder auch das passende Grundstück für einen Neubau zu finden. Neue Möglichkeiten zum Bauen eröffnen sich in der Gemeinde Witzin. Hier könnten im Laufe des Jahres 2022 von kommunaler und von privater Hand etwa 15 neue B...

