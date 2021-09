Ehemaliger Ministerpräsident von MV : Feldstein in Penzin erinnert an Harald Ringstorff

Harald Ringstorff fand auf einem kleinen Friedhof nahe seinem langjährigen Heimatort Weiße Krug seine letzte Ruhe.

Penzin | Im kleinen Dorf Penzin in der Gemeinde Blankenberg liegt das Grab eines der bedeutendsten Männer der vergangenen Jahrzehnte in Mecklenburg-Vorpommern: Harald Ringstorff, der ehemalige Ministerpräsident des Bundeslandes. Am 19. November 2020 war er verstorben. „Die Trauerfeier und Beerdigung konnte durch die Corona-Einschränkungen nur stark begrenzt im...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.