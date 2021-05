K108 von Mustin nach Borkow : Vollsperrung nach sechs Wochen beendet

Autofahrer haben wieder freie Fahrt auf der Kreisstraße 108 zwischen Mustin und Borkow. Für 300.000 Euro wurde ein Durchlass erneuert. In mehreren Abschnitten soll die ganze Straße saniert werden.

Mustin | Durchfahrt verboten. Das ist klar erkennbar an den Schildern an der Kreisstraße 108 zwischen Mustin und Borkow. Doch eine Autofahrerin schlängelte sich Mittwochmittag mit ihrem Fahrzeug an den Absperrungen vorbei. Sie wusste, dass die Straße nach sechs Wochen Vollsperrung wieder befahrbar ist. Wenig später verschwanden dann auch die Sperrschi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.