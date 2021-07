Durchbruchstal bei Groß Görnow : Besucher-Ansturm im Naturschutzgebiet an der Warnow

Die Zahl der Spaziergänger nimmt zu im Warnow-Mildenitz-Durchbruchstal bei Groß Görnow. Nicht alle halten sich an die Regeln zum Schutz der Natur. Die Ranger des Naturparks Sternberger Seenland bieten Führungen an.

Sternberg | Eine Mutter mit zwei Kindern startet am Mittwochmorgen vom Parkplatz am Warnowtal in Groß Görnow eine Tour in ein wohl einzigartiges Naturschutzgebiet. Ihrem Jungen gibt sie noch mit auf den Weg: „Das Fernglas gut festhalten.“ Diese Spaziergänger sind offenbar gut vorbereitet auf eine Exkursion zu einem der schönsten Orte rund um Sternberg – auf die w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.