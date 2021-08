Dorfkirche Ruchow : Eine Zeitreise vom Mittelalter bis in die Jetztzeit

Freilegung mittelalterlicher Wandmalereien in der Ruchower Dorfkirche wurden mit Dankgottesdienst, Vortrag des Chef-Restaurators sowie einem Festkonzert gefeiert

Ruchow | Die Ruchower Dorfkirche ist legendär, der Kirchturm schon lange in seiner Spitze schief. Und es gibt die Geschichte vom Schatz, der im Kirchenfundament vergraben sein soll. Bis heute blieb er freilich unentdeckt. Dafür kam ein anderer Schatz zutage: Restauratoren legten in Ruchow das Mittelalter frei. „Malereien um 1270 sind sehr selten in ei...

