Guten Morgen : Die gelben Blumen und Tabak – quasi eine Clique

Am Wegesrand blühen die Blumen wieder, doch wie heißen die denn nur alle?

Sternberg | Kommt jetzt so langsam der Frühling? Die Tage werden länger, die Vögel zwitschern und die ersten Blumen blühen am Wegesrand. Die gelben und die weißen sowie die lilafarbenen. Wie die heißen? Ich muss zugeben, ich habe keinen Schimmer. Die weißen könnten Schneeglöckchen sein. Damit will ich nicht sagen, dass mein Schneeglöckchenwissen auch nur in irgen...

