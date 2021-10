Kurzzeitige Maßnahme : Sperrung der B192 in Warin aufgehoben

Der Verkehr kann wieder fließen: Das Gasleck im Verlauf der B192 in Warin ist behoben.

Warin | Die Stadt Warin hat die Sperrung der Bundesstraße 192 noch am Montagabend wieder aufgehoben. Bei einer Routinekontrolle in der Zwei-Seen-Stadt hatten Mitarbeiter der Firma Hansegas eine hohe Gaskonzentration festgestellt und die Polizei alarmiert. Erneut war die Ortsdurchfahrt ab Höhe Mühlengraben bis Ecke Am Markt voll gesperrt. Weiterlesen: Volls...

