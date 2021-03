Neukloster : Polizei eskortiert Corona-Sünder Richtung Heimat

Darunter auch zwei Personen aus Schleswig-Holstein, die zu touristischen Zwecken nicht einreisen durften

Neukloster | „Einen ganzen Blumenstrauß“, so die Worte von Wismars Polizeipressesprecherin Jessica Lerke, gab es am Donnerstagabend im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Reinstorfer Straße von Neukloster. In einem Fahrzeug saßen vier Personen, die allesamt in unterschiedlichen Haushalten wohnen. Damit hatte das Quartett gegen die Corona-Bestimmungen...

